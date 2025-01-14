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01:20, 14 января 2025Из жизни

Модель Onlyfans занялась сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и установила мировой рекорд

Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Бонни Блю. Фото: @bonnie_blue_xox

Модель Бонни Блю утверждает установила мировой рекорд, занявшись сексом с 1057 мужчинами за 12 часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Блю поблагодарила всех мужчин, которые приняли участие в этом безумном челлендже. Она также добавила, что сильно устала, однако ее кожа теперь выглядит намного лучше. Модель призналась, что процесс напоминал конвейер, где на каждого мужчину в среднем уходило по 41 секунде.

Ранее Блю попыталась заняться сексом с кассиром кафе и получила неожиданный отказ. Через некоторое время герой ролика появился в комментариях и рассказал, что Бонни Блю не спросила, сколько ему лет, хотя раньше уверяла, что всегда просит у своих случайных партнеров удостоверения личности, чтобы удостоверится в их совершеннолетии.

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