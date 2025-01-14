Модель Onlyfans занялась сексом с 1057 мужчинами за 12 часов и установила мировой рекорд

Модель Бонни Блю утверждает установила мировой рекорд, занявшись сексом с 1057 мужчинами за 12 часов. Об этом сообщает Daily Mail.

Блю поблагодарила всех мужчин, которые приняли участие в этом безумном челлендже. Она также добавила, что сильно устала, однако ее кожа теперь выглядит намного лучше. Модель призналась, что процесс напоминал конвейер, где на каждого мужчину в среднем уходило по 41 секунде.

Ранее Блю попыталась заняться сексом с кассиром кафе и получила неожиданный отказ. Через некоторое время герой ролика появился в комментариях и рассказал, что Бонни Блю не спросила, сколько ему лет, хотя раньше уверяла, что всегда просит у своих случайных партнеров удостоверения личности, чтобы удостоверится в их совершеннолетии.