Юноша отказал в сексе скандальной порномодели и прослыл героем

Скандальная британская порномодель Бонни Блю попыталась заняться сексом с кассиром кафе и получила неожиданный отказ. Об этом пишет Daily Mail.

В социальных сетях распространился ролик, в котором модель явилась в один из ресторанов сети Five Guys. Она подошла к молодому кассиру, спросила «есть ли он в меню», а затем предложила уединиться.

Молодой человек ответил: «Не думаю, что это случится. Я христианин и жду свадьбы. Честно говоря, такое ощущение, что мне это снится». После этого модель продолжила уговаривать юношу, а потом заявила, что заведение должно сменить название (Five Guys — «пять парней» в переводе с английского), а она «зря обрадовалась раньше времени».

Увидевшие ролик пользователи соцсети похвалили кассира за его реакцию на непристойное предложение, и назвали действия порномодели странными. Через некоторое время герой ролика появился в комментариях и рассказал, что Бонни Блю не спросила, сколько ему лет, хотя раньше уверяла, что всегда просит у своих случайных партнеров удостоверения личности, чтобы удостоверится в их совершеннолетии.

«Сначала я подумал, что это забавно, но она не спросила сколько мне лет, не спросила разрешения на съемку и продолжала настаивать, после того, как я сказал "нет"», — пояснил кассир. Он также отметил, что, если бы на его месте был кто-то другой, «все могло закончиться не так хорошо».

Бонни Блю прославилась благодаря своим скандальным секс-марафонам, во время которых она занималась сексом с выпускниками школ и студентами перед камерой, а затем выкладывала ролики на своей странице в OnlyFans. Модель утверждает, что проверяет удостоверение личности каждого партнера и получает разрешение на размещение отснятых материалов в сети.

Ранее Бонни Блю рассказала, что получает по 300 угроз от женщин каждый день из-за своих секс-марафонов. Порномодель призналась, что стала опасаться за свою жизнь, обратилась в полицию и наняла телохранителей.