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06:39, 28 ноября 2024Из жизни

Скандальная порномодель получила 300 смертельных угроз за день и наняла телохранителей

Никита Савин
Никита Савин

Фото: @bonnie_blue_xox

Живущая в Австралии скандальная порномодель британского происхождения Бонни Блю рассказала, что получает по 300 угроз от женщин каждый день из-за своих секс-марафонов. Об этом пишет Daily Mail.

В ноябре 26-летняя Блю объявила, что собирается устроить очередной марафон в Австралии. Она хотела переспать с десятками совершеннолетних выпускников школ и снять это на видео. За это она не только подверглась критике со стороны возмущенных родителей молодых людей, но и стала получать угрозы.

«Я получаю 200-300 угроз в день, наверное. Сегодня утром получила такое: "Если приедешь в Серферс-Парадайз (город в Австралии — прим. «Ленты.ру»), то обратно тебя увезут в ящике. Тебе следует покончить с собой, пока мы этого не сделали"», — пожаловалась Блю.

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Порномодель призналась, что стала опасаться за свою жизнь, обратилась в полицию и наняла телохранителей. Она также отметила, что все участники ее секс-марафонов являются совершеннолетними. Тех, кто угрожает ей, женщина назвала нарушителями закона.

Блю также заявила, что не подозревала о наличии такого количества «плохих людей» в мире, когда начинала своим марафоны в 2023 году. Модель также сказала, что не понимает, почему кто-то хочет напасть на нее, ведь она «делает людей счастливыми».

Ранее Бонни Блю, живущей в Австралии, запретили возвращаться домой. Власти страны аннулировали ее визу.

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