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10:30, 21 июля 2026Россия

Ситуация на загоревшемся российском промышленном объекте изменилась

Губернатор Артамонов: Открытое горение на промышленных объектах в Липецке ликвидировано
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Urri / Shutterstock / Fotodom

Открытое горение на промышленных предприятиях в Липецке ликвидировано. О том, что ситуация на загоревшихся производственных объектах изменилась, сообщил в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По словам чиновника, спасатели проливают место возгорания и готовятся начать разбор завалов.

«Начинается разбор поврежденных конструкций. После этого к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины пожара», — написал в блоге он. Артамонов отметил, что при пожаре никто не пострадал.

Возгорание в Липецке произошло утром, 21 июля на улице Передельческой. Площадь пожара составляла около 2,5 тысячи квадратных метров. К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений.

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