Скандальной порномодели запретили возвращаться домой

Порномодели Бонни Блю, живущей в Австралии, запретили возвращаться домой из-за ее планов на порносъемки в стране. Об этом пишет Daily Mail Australia.

Министерство внутренних дел Австралии аннулировало визу скандальной порномодели после жалоб на нее. Ранее Блю заявила, что вернется домой в Австралию ради новой порции эротического контента на OnlyFans. Она утверждала, что планирует заниматься сексом на камеру со старшеклассниками. После этого анонса местные жители создали петицию с призывом запретить Блю въезд в страну. Ее подписали более 20 тысяч человек.

Аннулирование визы объяснили тем, что запланированные Блю порносъемки являются источником заработка. При этом ее виза запрещала зарабатывать деньги в Австралии. «У австралийской визовой системы есть правила. Если вы не намерены подчиняться этим правилам, не подавайте заявление», — подчеркнул министр внутренних дел Тони Берк.

Daily Mail Australia утверждает, что на решение чиновника повлиял редактор этого издания Питер ван Онселен. Он критиковал молчание Берка по поводу порномодели и призывал его к ответу.

Ранее Бонни Блю потребовала благодарности от родителей, которые обвиняли ее в совращении их детей. «Я обучаю молодое поколение безопасному сексу, необходимости обоюдного согласия и позволяю им понимать свое тело и тех, с кем они спят», — объяснила она.

