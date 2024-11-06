Скандальная порномодель ответила на обвинения в совращении школьников

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю потребовала благодарности от родителей, которые обвинили ее в совращении их детей. Об этом пишет The Courier Mail.

25-летняя Блю и «самая сексуально активная женщина Австралии» Энни Найт решили устроить порносъемки со старшими школьниками во время их недельных каникул в конце ноябре-декабре. Однако австралийские родители выступили против этого. Они начали сбор подписей под петицией, требующей запретить Блю возвращаться в Австралию. По их словам, порномодель «охотится» на несовершеннолетних и наживается на них. По их мнению, если бы подобным занимался мужчина, его бы давно арестовали.

Блю, в свою очередь, уверена, что родители должны сказать ей «спасибо» за сексуальное наставничество их неопытных детей. «Я обучаю молодое поколение безопасному сексу, необходимости обоюдного согласия и позволяю им понимать свое тело и тех, с кем они спят», — ответила на обвинения она. По словам порномодели, она планирует снимать интимный контент только с теми, кому уже есть 18 лет. У потенциальных участников она будет требовать удостоверение личности.

Австралийская порномодель подчеркнула, что никогда не принуждает юношей к сексу. По словам Блю, ее ненавидит то поколение, которое считает, что секс — это табу. Компаньонка Блю Энни Найт также отметила, что все будет проходить законно и только с согласия второй стороны: если юноша захочет удалить видео с платформы OnlyFans, оно будет удалено.

Ранее Бонни Блю рассказала, почему занимается сексом только с юношами, которым 18-19 лет. Она объяснила, что любит девственников, которых можно обучать основам.