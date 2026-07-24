Усик раскрыл планы на жизнь после завершения карьеры

Украинский боксер Усик заявил, что хочет быть тренером после завершения карьеры

Украинский боксер Александр Усик в интервью YouTube-каналу FightHype раскрыл планы на жизнь после завершения карьеры.

Украинец заявил, что хотел бы остаться в боксе — уже не как спортсмен, а как инвестор, тренер или член команды. Он подчеркнул, что в будущем он также намерен заниматься бизнесом и больше времени уделять семье.

Кроме того, боксер отметил, что хотел бы работать со спортсменами и помогать украинским атлетам не только в боксе, но и в футболе, борьбе и других видах спорта. Усик подчеркнул, что у украинских спортсменов большой потенциал, и у него есть для этого сильная команда.

26 июня Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов. При этом он подчеркнул, что не собирается уходить из спорта.

Усик провел 25 боев, в которых не потерпел ни одного поражения и одержал 16 побед нокаутом. 23 мая он одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена в поединке по правилам бокса за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.