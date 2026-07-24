Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 23 июля 2026 (обновлено: 00:01, 24 июля 2026)Бывший СССР

Украину захлестнули новые протесты с требованием к Зеленскому

«Страна.ua»: На Украине снова прошли протесты из-за увольнения главы Минобороны Федорова
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетПротесты на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители Киева, Харькова и Львова в очередной раз устроили протестные акции в связи с отставкой Михаила Федорова, который занимал должность главы Минобороны Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В Харькове, Киеве и Львове снова собрался "картонный Майдан" с требованием вернуть Федорова в Минобороны», — говорится в посте украинского издания. Теперь число тех, кто пришел на митинги, значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Медиа публикуют снимки с демонстраций, на которых люди держат в руках плакаты с призывами вернуть Федорова и отменить его увольнение с поста министра обороны. Его отставка вызвала волну массовых протестов в городах Украины. Вслед за ним начали уходить и высокопоставленные офицеры украинской армии.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в связи с волнениями на руководящих постах в армии произойдут кадровые перестановки. Он также уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Ему на смену пришел Михаил Драпатый.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Есть только три должности». Экс-министр обороны Украины отказался от предложения Зеленского
    Еще в одной стране пропал свет
    Дворкович временно ушел с поста президента ФИДЕ
    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл условие для урегулирования конфликта на Украине
    Найдены останки 99 младенцев
    В США описали риски для «Адмирала Нахимова» словами «все яйца в одной корзине»
    В Латвии запретили петь песни находящихся под санкциями ЕС авторов
    ВСУ атаковали российский регион
    Бастрыкин рассказал о нежелании наемников ВСУ признаваться в одном факте
    «Этого недомужика поддерживают». Безопасно ли ехать в Грузию после скандала с избиением россиянки и как там относятся к русским?
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok