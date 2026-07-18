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22:12, 18 июля 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ из-за массовых протестов в стране

Зеленский анонсировал новые перестановки в руководстве ВСУ из-за протестов на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки, которые затронут руководящие посты в Вооруженных силах республики. В Telegram-канале свое решение он аргументирует начавшимися в стране массовыми протестами, вызванными отставкой главы Минобороны Михаила Федорова.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Решения относительно армии будут выработаны», — написал украинский лидер. Он подчеркнул, что провел сегодня долгую беседу с Михаилом Федоровым, а также с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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