Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в ВСУ из-за массовых протестов в стране

Зеленский анонсировал новые перестановки в руководстве ВСУ из-за протестов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки, которые затронут руководящие посты в Вооруженных силах республики. В Telegram-канале свое решение он аргументирует начавшимися в стране массовыми протестами, вызванными отставкой главы Минобороны Михаила Федорова.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Решения относительно армии будут выработаны», — написал украинский лидер. Он подчеркнул, что провел сегодня долгую беседу с Михаилом Федоровым, а также с главкомом ВСУ Александром Сырским.