Занимающаяся сексом только с юношами моложе 20 лет порноактриса объяснила свой выбор

25-летняя британская порнозвезда Бонни Блу рассказала, почему занимается сексом только с восемнадцати- и девятнадцатилетними юношами. Ее цитирует издание Mirror.

По словам Бонни, недавно она отправилась в тур по университетам Великобритании, чтобы познакомиться с первокурсниками. Как утверждает порноактриса, в общении с ней было заинтересовано много парней моложе 20 лет.

Звезда фильмов для взрослых добавила, что, по ее мнению, ее усилия помогают обучать молодых мужчин основам секса. Кроме того, свой выбор Бонни объяснила тем, что любит девственников. «Меня критикуют за то, что я сплю с едва достигшими совершеннолетия мужчинами, но ключевое здесь то, что все законно», — заявила она.

Ранее порномодель из Австралии, которую называют самой сексуально активной женщиной в стране, попала в больницу после секса. Она призналась, что однажды получила травму, когда партнер удовлетворял ее пальцами.