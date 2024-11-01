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08:00, 1 ноября 2024Из жизни

Переспавшая с 500 мужчинами порномодель попала в больницу после секса

Никита Савин
Никита Савин (редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Порномодель из Австралии, которую называют самой сексуально активной женщиной в стране, попала в больницу после секса. Это историю она рассказала в интервью Need to Know.

26-летняя Энни Найт прославилась признанием, что переспала с 500 мужчинами в 2023-2024 годах. Теперь модель идет к новой цели — она намерена побить свой рекорд и переспать с 600 партнерами.

В беседе с изданием Найт призналась, что однажды получила травму, когда партнер удовлетворял ее пальцами. Мужчина делал это настолько интенсивно, что повредил стенки влагалища. «Из меня кровь полилась, как во время тяжелых месячных», — поделилась неприятными воспоминаниями порномодель.

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Она сразу же поехала в больницу, где выяснилось, что инцидент обошелся без серьезных последствий. Однако Найт пришлось отказаться от секса на целую неделю.

Ранее она пожаловалась на усталость от постоянного секса ради рекорда. Найт не скрывает, что движение к новому достижению очень утомительно.

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