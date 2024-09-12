Переспавшая с 500 мужчинами порномодель пожаловалась на усталость от секса

Порномодель из Австралии, которую называют самой сексуально активной женщиной в стране, пожаловалась на усталость от постоянного секса. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Энни Найт прославилась признанием, что переспала с 500 мужчинами в 2023-2024 годах. Теперь модель идет к новой цели — она намерена побить свой рекорд и переспать с 600 партнерами. Австралийка заявила, что уже переспала с четырьмя сотнями мужчин, и у нее осталось четыре месяца еще на 200.

Найт не скрывает, что движение к рекорду очень утомительно. «Иногда я могу переспать с пятью партнерами, а потом несколько дней не заниматься сексом, потому что это очень изматывает. А в некоторые дни я просто не хочу секса», — объясняет она.

Несмотря на усталость, порномодель уверила поклонников, что обязательно достигнет цели.

Ранее Найт рассказала, что устроила свидание сразу с шестью мужчинами, которые не знали друг о друге до его начала. Двое из пришедших заявили, что «находят затею забавной», но сразу ушли.