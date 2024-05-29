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07:26, 29 мая 2024Из жизни

Переспавшая с 500 мужчинами порномодель устроила групповое свидание

Фото: @anniekknight

Порномодель из Австралии, которую называют «самой сексуально активной» женщиной в стране, пригласила на свидание шесть мужчин. Об этом сообщает Yahoo Lifestyle.

26-летняя Энни Найт прославилась признанием, что переспала с 500 мужчинами в 2023-2024 годах. Теперь она решила поэкспериментировать с приложениями для знакомств и устроить себе свидание. Однако на встречу она пригласила сразу шесть мужчин, которые не знали друг о друге. «Я знала, что отлично полажу с каждым в отдельности, но мне хотелось посмотреть, поладим ли мы все вместе», — заявила Найт.

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Она рассказала, что двое из пришедших «нашли ее затею забавной», но сразу ушли. С четырьмя оставшимися она отлично провела время. По словам Найт, мужчины начали соревноваться друг с другом за ее внимание. «Я понимаю, что свидание отличалось от того, что они ожидали. Но надеюсь, в конце концов для них оно получилось не менее захватывающим, чем для меня», — подытожила порномодель.

Ранее Найт раскрыла свой способ соблазнить мужчину. Она считает, что девушка должна вести себя с мужчиной так, как будто у нее нет на него времени.

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      Никита Савин
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