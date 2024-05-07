Переспавшая с 500 мужчинами порномодель дала совет по соблазнению

Порномодель из Австралии, которую называют «самой сексуально активной» женщиной в стране, раскрыла свой способ соблазнить мужчину. Об этом пишет Daily Star.

26-летняя Энни Найт утверждает, что переспала с 500 партнерами, благодаря чему выяснила, как легко потерять и приворожить мужчину. В беседе с подкастером Талией Мэддисон австралийка рассказала, что несколько раз терпела неудачи во время свиданий. «Например, если тебе очень нравится парень, что у меня бывало в прошлом, и ты говоришь ему об этом — он очень смущается и сбегает», — заявила она.

Найт считает, что перед понравившимся мужчиной нужно «вести себя круто». «Надо вести себя так, будто у тебя на них нет времени. От этого они хотят тебя еще больше», — сказала порномодель.

При этом австралийка посетовала, что необходимость такого поведения раздражает ее, так как приходится изображать что-то и не быть собой. С другой стороны, по ее словам, после подобных «маленьких игр» мужчина попадается на крючок, и «с ним можно делать что угодно».

Ранее Энни Найт назвала главную ошибку мужчин в постели. По ее словам, большинство мужчин несерьезно относится к прелюдии.