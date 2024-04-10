Переспавшая с 500 партнерами порномодель назвала главную ошибку мужчин в постели

Порномодель из Австралии, которую называют «самой сексуально активной» женщиной в стране, назвала главную ошибку мужчин в постели. Об этом сообщает Daily Star.

26-летняя Энни Найт утверждает, что переспала с 500 партнерами, благодаря чему выяснила, в чем заключается главная ошибка мужчин во время секса. По словам порномодели, большинство партнеров несерьезно относятся к прелюдии. «Практически никто не тратит время на то, чтобы найти мое "место удовольствия". Они все входят и выходят, раз — и готово», — жалуется Найт.

Кроме того, рассказала порномодель, многие мужчины были слишком грубы во время секса и тем самым наносили ей травмы. «Они ничего не знают, но их нельзя винить, ведь их никто не учил. Они выросли на порно и думают, что именно так и надо заниматься сексом», — утверждает она.

Ранее Найт пожаловалась на нападки недоброжелателей в интернете. Она считает, что в сети существует стигматизация женской сексуальности.