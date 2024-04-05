Переспавшая с 300 мужчинами за год порномодель пожаловалась на хейтеров

Порномодель из Австралии, которую называют «самой сексуально активной» женщиной в стране, пожаловалась на нападки недоброжелателей в интернете. Об этом сообщает Ladbible.

В 2023 году в постели 26-летней Энни Найт, по ее собственному утверждению, побывали 300 человек. В этом году она решила побить собственный рекорд и надеется к декабрю увеличить этот показатель более чем на 20 процентов. К середине февраля ей удалось переспать уже с 70 людьми.

При этом модель пожаловалась, что когда о ее «рекорде» стало известно широкой публике, она получила огромное количество негативных отзывов в сети. Найт отметила, что некоторые люди поддержали ее, но большая часть стала ругать. «Большинство осудило меня. Они говорили, что во мне полно венерических болезней, что я опасная и отвратительная», — посетовала австралийка.

Найт считает, что в интернете существует стигматизация женской сексуальности. «Какая разница между мужчиной, который переспал с пятью людьми за день, и женщиной? Я не понимаю, почему, когда это делает мужчина, его объявляют легендой, но, когда то же самое делает женщина, нас обзывают и высмеивают. Это просто несправедливо», — заявила она.

При этом она утверждает, что «не позволяет мнениям из сети повлиять на себя». Порномодель добавила, что в данный момент одинока, потому что пока не смогла найти мужчину, который соответствовал бы ее требованиям.

Ранее мать Найт рассказала, как узнала о ее славе.

