Мать «самой сексуально активной» женщины Австралии отреагировала на ее славу

Мать австралийской порномодели Энни Найт, которую называют «самой сексуальной женщиной», отреагировала на ее всемирную славу. Об этом пишет Daily Star.

Карин Найт рассказала, что узнала о 300 половых партнерах дочери за 2023 год из сети. «Я была в интернете, увидела газету и подумала: "Это что, моя Энни?", и начала читать. Я тогда не знала, что такое OnlyFans, и мне понадобилось время, чтобы принять все это», — поделилась воспоминаниями женщина.

Она призналась, что сначала переживала из-за того, какую карьеру выбрала дочь. В первую очередь ее волновало, что та довольно быстро станет «слишком старой» для порно, а найти альтернативную работу будет сложно. Однако теперь Карин приняла выбор Энни.

Сама порномодель сказала, что родители не возражают против ее работы в индустрии для взрослых, однако ее продолжают критиковать в сети. «Я получаю множество критических сообщений, многие люди пишут: "Тебе осталась пара лет до клинической депрессии" или "Нет ничего вдохновляющего в том, чтобы быть легкомысленной собирательницей венерических болезней, за которой бегают озабоченные мальчишки"», — привела примеры Найт. Тем не менее она заявила, что ее волнует только мнение ближайших друзей и родных.

В 2023 году 26-летнюю Энни Найт прозвали «самой сексуально активной» женщиной в Австралии. Она утверждала, что у нее был секс с пятью разными людьми за одни сутки, а за год у нее бывает более 300 половых партнеров.

Ранее Найт заявила, что в 2024 году намерена переспать еще с 365 людьми. Она решила побить собственный рекорд и надеется к декабрю увеличить прошлогодний показатель более чем на 20 процентов.

