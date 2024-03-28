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00:31, 28 марта 2024Из жизни

Мать «самой сексуально активной» женщины Австралии отреагировала на ее славу

Кадр: @lovedontjudgeshow / YouTube

Мать австралийской порномодели Энни Найт, которую называют «самой сексуальной женщиной», отреагировала на ее всемирную славу. Об этом пишет Daily Star.

Карин Найт рассказала, что узнала о 300 половых партнерах дочери за 2023 год из сети. «Я была в интернете, увидела газету и подумала: "Это что, моя Энни?", и начала читать. Я тогда не знала, что такое OnlyFans, и мне понадобилось время, чтобы принять все это», — поделилась воспоминаниями женщина.

Она призналась, что сначала переживала из-за того, какую карьеру выбрала дочь. В первую очередь ее волновало, что та довольно быстро станет «слишком старой» для порно, а найти альтернативную работу будет сложно. Однако теперь Карин приняла выбор Энни.

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Сама порномодель сказала, что родители не возражают против ее работы в индустрии для взрослых, однако ее продолжают критиковать в сети. «Я получаю множество критических сообщений, многие люди пишут: "Тебе осталась пара лет до клинической депрессии" или "Нет ничего вдохновляющего в том, чтобы быть легкомысленной собирательницей венерических болезней, за которой бегают озабоченные мальчишки"», — привела примеры Найт. Тем не менее она заявила, что ее волнует только мнение ближайших друзей и родных.

В 2023 году 26-летнюю Энни Найт прозвали «самой сексуально активной» женщиной в Австралии. Она утверждала, что у нее был секс с пятью разными людьми за одни сутки, а за год у нее бывает более 300 половых партнеров.

Ранее Найт заявила, что в 2024 году намерена переспать еще с 365 людьми. Она решила побить собственный рекорд и надеется к декабрю увеличить прошлогодний показатель более чем на 20 процентов.

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      Никита Савин
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