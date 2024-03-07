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00:31, 7 марта 2024Из жизни

«Самая сексуально активная» женщина Австралии решила переспать еще с 365 людьми

Annie Knight

Annie Knight. Фото: @anniekknight

Порномодель Энни Найт, известная как «самая сексуально активная» женщина Австралии, заявила, что ее цель в этом году — переспать с 365 мужчинами. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В 2023 году в постели Найт, по ее собственному утверждению, побывали 300 человек. В этом году она решила побить собственный рекорд и надеется к декабрю увеличить этот показатель более чем на 20 процентов. К середине февраля ей удалось переспать уже с 70 людьми.

Я стремлюсь к тому, чтобы за 365 дней у меня было 365 мужчин, и пока что заметно опережаю график! Думаю, такими темпами я достигну 365 к середине года

Энни Найт«самая сексуально активная» женщина Австралии
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      Олег Парамонов
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