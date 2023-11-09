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05:00, 9 ноября 2023Из жизни

«Самая сексуально активная женщина» Австралии решила найти любовь за 52 недели

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Порномодель из Австралии, которую прозвали «самой сексуально активной женщиной» страны, решила найти свою любовь. Об этом пишет Daily Star.

Энни Найт, которая получила популярность после того, как рассказала в эфире шоу о количестве сексуальных партнеров в год, решила найти себе парня и вступить в серьезные отношения. Она рассказала подписчикам в TikTok, что «раньше ходила примерно на три свидания в год», поэтому хочет наверстать упущенное и встречаться как минимум с одним мужчиной в неделю в течение 52 недель. Она пообещала публиковать видеоотзывы после встречи с каждым новым мужчиной.

Найт сообщила, что она уже три года ни с кем не встречается, и это стало ее расстраивать. Свой квест она начала в апреле 2023 года. К настоящему моменту она сходила уже на 25 первых свиданий. Хотя нашлись и интересные кандидаты, порномодель посетовала, что среди мужчин было много «лжецов», которые врали о своей внешности или росте.

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Австралийка отметила, что во время встречи обращает особое внимание на то, как мужчины ведут себя с официантами и что они говорят о ее профессии, о которой она всегда сообщает заранее.

Ранее в эфире шоу The Kyle and Jackie O Show Найт назвали «самой сексуально активной» женщиной в Австралии. Перед этим она рассказала, что у нее был секс с пятью разными людьми за одни сутки, а за год у нее бывает более 300 половых партнеров. «Я чувствую себя очень сильной после секса. Секс приносит мне радость, для этого он и нужен», — заявила Найт.

Девушка утверждает, что входит в 0,4 процента топовых моделей OnlyFans. Она завела свой аккаунт в 2020 году во время пандемии COVID-19, чтобы заработать деньги на первоначальный взнос для покупки собственного дома.

Ранее Найт рассказывала, что потеряла работу в офисе из-за карьеры порномодели. По ее словам, с ней расторгли контракт, как только вскрылась правда о ее аккаунте OnlyFans.

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      Антонина Черташ
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