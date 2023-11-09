«Самая сексуально активная женщина» Австралии решила найти любовь за 52 недели

Порномодель из Австралии, которую прозвали «самой сексуально активной женщиной» страны, решила найти свою любовь. Об этом пишет Daily Star.

Энни Найт, которая получила популярность после того, как рассказала в эфире шоу о количестве сексуальных партнеров в год, решила найти себе парня и вступить в серьезные отношения. Она рассказала подписчикам в TikTok, что «раньше ходила примерно на три свидания в год», поэтому хочет наверстать упущенное и встречаться как минимум с одним мужчиной в неделю в течение 52 недель. Она пообещала публиковать видеоотзывы после встречи с каждым новым мужчиной.

Найт сообщила, что она уже три года ни с кем не встречается, и это стало ее расстраивать. Свой квест она начала в апреле 2023 года. К настоящему моменту она сходила уже на 25 первых свиданий. Хотя нашлись и интересные кандидаты, порномодель посетовала, что среди мужчин было много «лжецов», которые врали о своей внешности или росте.

Австралийка отметила, что во время встречи обращает особое внимание на то, как мужчины ведут себя с официантами и что они говорят о ее профессии, о которой она всегда сообщает заранее.

Ранее в эфире шоу The Kyle and Jackie O Show Найт назвали «самой сексуально активной» женщиной в Австралии. Перед этим она рассказала, что у нее был секс с пятью разными людьми за одни сутки, а за год у нее бывает более 300 половых партнеров. «Я чувствую себя очень сильной после секса. Секс приносит мне радость, для этого он и нужен», — заявила Найт.

Девушка утверждает, что входит в 0,4 процента топовых моделей OnlyFans. Она завела свой аккаунт в 2020 году во время пандемии COVID-19, чтобы заработать деньги на первоначальный взнос для покупки собственного дома.

Ранее Найт рассказывала, что потеряла работу в офисе из-за карьеры порномодели. По ее словам, с ней расторгли контракт, как только вскрылась правда о ее аккаунте OnlyFans.