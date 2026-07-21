Стала известна следующая должность Умерова

Страна.ua: Умеров является одним из главных кандидатов на должность посла Украины в США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров является главным кандидатом на должность нового посла в США. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Drone Deal и переговоры — это соответствует обязанностям новой должности. Думаю, да — вполне возможно. Но решение пока не принято», — отметил анонимный источник в офисе президента Украины.

Издание отмечает, что действующего посла Украины в США Ольгу Стефанишину хотят заменить из-за активизации в ее отношении работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

17 июля стало известно, что новым секретарем СНБО Украины станет бывший глава МВД страны Игорь Клименко. Его назначение анонсировал Зеленский.