Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:04, 21 июля 2026Забота о себе

Психиатр объяснил феномен более вкусной еды из чужой тарелки

Ученый Скрябин: Стыд и чувство вины парадоксально усиливают удовольствие от еды
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chatham172 / Shutterstock / Fotodom

Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии, доказал, что еда из чужой тарелки всегда кажется вкуснее, и объяснил этот феномен через стыд, чувство вины и инстинкт «добытчика». Статья о результатах его эксперимента с 120 добровольцами опубликована в международном издании Food Quality and Preference, пишет KP.RU.

Скрябин сосредоточился на картошке фри, чтобы унифицировать вкус и удобство дележки, и предложил участникам попробовать ее в четырех сценариях: собственную порцию, подаренную, взятую у щедрого соседа и «отвоеванную» у жадного. Оказалось, что самая невкусная картошка — та, которую человек купил сам, чуть слаще — подаренная, а вкуснее всего — та, что буквально «вырвали» у недовольного соседа.

Исследователь пришел к выводу, что здесь работают две особенности психики: осознание ограниченного предложения, из-за которого редкое и заканчивающееся ценится выше, и парадоксальное усиление удовольствия от чувства вины, поскольку вкус формируется в мозге как интеграция сенсорных сигналов, контекстных подсказок и аффективных состояний.

Материалы по теме:
«Это ужасно тяжело — не давать еды своему голодному ребенку» Трехмесячную Вику спасет внутривенное питание. Нужна наша помощь
«Это ужасно тяжело — не давать еды своему голодному ребенку»Трехмесячную Вику спасет внутривенное питание. Нужна наша помощь
3 марта 2026
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея и как делать это с умом
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея и как делать это с умом
4 декабря 2025

Помимо этого, по словам Скрябина, срабатывает хорошо известный эффект запретного плода, а также, возможно, инстинкт охотника, доставшийся от животных предков. Владельцы кошек не раз замечали, что питомцы с удовольствием едят украденное со стола, но равнодушны к тому же, что лежит в их миске, что подтверждает связь «добычи» и удовольствия. Адреналин и чувство достижения запретного, по мнению ученого, также играют роль: дорогу к ресурсу блокируют доминантные особи, и ее преодоление приносит дополнительную радость.

Ранее врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова объяснила в разговоре с «Лентой.ру», почему возникает непреодолимая тяга к сладкому и мучному.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары по инфраструктуре в Одессе
    Одной категории россиян захотели сделать скидки на все услуги ЖКХ
    Лавров рассказал подробности общения Путина с Ким Чен Ыном
    Ведущая Юлия Барановская показала отекшее лицо без косметики
    Королевы красоты не стало при загадочных обстоятельствах в 35 лет
    Стала известна следующая должность Умерова
    Москвичи отправились в грибные туры
    Российский турист пережил остановку сердца из-за уличной еды в Таиланде
    Одной категории россиян стала доступна бесплатная вертолетная экскурсия на Камчатке
    Израиль открестился от участия в ударах США по Ирану
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok