Психиатр объяснил феномен более вкусной еды из чужой тарелки

Ученый Скрябин: Стыд и чувство вины парадоксально усиливают удовольствие от еды

Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии, доказал, что еда из чужой тарелки всегда кажется вкуснее, и объяснил этот феномен через стыд, чувство вины и инстинкт «добытчика». Статья о результатах его эксперимента с 120 добровольцами опубликована в международном издании Food Quality and Preference, пишет KP.RU.

Скрябин сосредоточился на картошке фри, чтобы унифицировать вкус и удобство дележки, и предложил участникам попробовать ее в четырех сценариях: собственную порцию, подаренную, взятую у щедрого соседа и «отвоеванную» у жадного. Оказалось, что самая невкусная картошка — та, которую человек купил сам, чуть слаще — подаренная, а вкуснее всего — та, что буквально «вырвали» у недовольного соседа.

Исследователь пришел к выводу, что здесь работают две особенности психики: осознание ограниченного предложения, из-за которого редкое и заканчивающееся ценится выше, и парадоксальное усиление удовольствия от чувства вины, поскольку вкус формируется в мозге как интеграция сенсорных сигналов, контекстных подсказок и аффективных состояний.

Помимо этого, по словам Скрябина, срабатывает хорошо известный эффект запретного плода, а также, возможно, инстинкт охотника, доставшийся от животных предков. Владельцы кошек не раз замечали, что питомцы с удовольствием едят украденное со стола, но равнодушны к тому же, что лежит в их миске, что подтверждает связь «добычи» и удовольствия. Адреналин и чувство достижения запретного, по мнению ученого, также играют роль: дорогу к ресурсу блокируют доминантные особи, и ее преодоление приносит дополнительную радость.

Ранее врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова объяснила в разговоре с «Лентой.ру», почему возникает непреодолимая тяга к сладкому и мучному.