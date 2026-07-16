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Забота о себе
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14:31, 16 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснила причины непреодолимой тяги к сладкому

Диетолог Ефимова: Стресс и недостаток сна негативно влияют на пищевое поведение
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Flotsam / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова объяснила, почему возникает непреодолимая тяга к сладкому и мучному. Главные причины развития нарушений пищевого поведения она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Тяга к сладкому и мучному чаще всего возникает не из-за отсутствия силы воли. Пищевые привычки тесно связаны с психоэмоциональным состоянием, уровнем стресса, качеством сна и гормональными колебаниями. Довольно часто еда становится способом успокоиться или снизить тревогу», — рассказала Ефимова.

Она предупредила, что хронический стресс и высокий уровень кортизола негативно влияют на пищевое поведение, поскольку повышают вероятность импульсивного переедания. В то же время при недостатке сна снижается уровень гормона лептина и повышается уровень грелина, ответственных за чувство голода и насыщения, поэтому мозг ищет быстрый источник энергии.

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Кроме того, по словам врача, съеденная в период нервного перенапряжения высококалорийная еда с ярким вкусом активирует дофаминовую систему вознаграждения и тем самым дает мозгу быстрый сигнал облегчения, но этот эффект временный. «Перед менструацией многие женщины сильнее тянутся к сладкому из-за изменения чувствительности к инсулину и колебаний гормонов — это во многом физиологическая реакция», — добавила Ефимова.

Диетолог отметила, что вызывать непреодолимую тягу к сладкому также могут большие перерывы между приемами пищи, недостаток белка и клетчатки в рационе и постоянная доступность выпечки и десертов.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала, какие напитки необходимы для достижения долголетия. В их число специалистка включила кефир.

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