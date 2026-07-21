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14:04, 21 июля 2026Россия

Россия атакует военные цели на Украине. Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы, горит черниговский ТЦК

ВС России нанесли удар по ключевому узлу газотранспортной системы Украины
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Chernihiv region / Handout via Reuters

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по военным объектам в семи регионах Украины. Для атаки были использованы ударные беспилотники, барражирующие снаряды и авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Под ударом оказались Харьков, Одесса, Сумы и Чернигов. Кроме того, российские военные атаковали объекты в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Харькове местные жители сообщают о серии мощных взрывов на фоне ударов ВС России. В Сумах был уничтожен ТЦ «Эпицентр» — здание использовалось в качестве склада для хранения оружия и военного снаряжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российские бойцы нанесли новые удары по портам Одессы. Уже под утро дронами был атакован украинский ТЦК в Чернигове, здание охватил пожар.

Фото: Stringer / Reuters

Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы Украины

Российские бойцы атаковали компрессорную станцию «Сумская», которая является частью ключевого узла газотранспортной системы Украины. Об ударе сообщили в Минобороны.

Согласно информации оборонного ведомства, станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Удар по объекту попал на видео.

На кадрах FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН») летит над лесополосой, затем подлетает к станции и наносит удар. «Мы продолжаем КВН», — прокомментировали ролик в Минобороны.

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ВС России прорвали участок фронта в Запорожской области

Российские бойцы успешно прорвали участок фронта на востоке Запорожской области. Солдаты продолжают активное наступление на этом направлении.

«Российские войска прорвались западнее Копани», — сообщили авторы Telegram-канал «Иди и смотри».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В этом районе ВС России взяли несколько опорных пунктов противника, а также сумели закрепиться на новых рубежах. Также сообщается о боях вблизи Красноармейска и в Днепропетровской области. Военные атакуют в районах Гришино, Новоалександровки, Родинского и Дорожного. Кроме того, штурмовики группировки «Центр» совместно с операторами дронов уничтожают пехоту и технику ВСУ в Мирнограде.

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