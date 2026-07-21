Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео

Опубликованы кадры удара ВС РФ по ключевому узлу газотранспортной системы Украины

Удар российских военных по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является частью ключевого узла газотранспортной системы Украины, попал на видео. Кадры опубликовало Минобороны РФ в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН») пролетает над небольшой лесополосой, приближается к объекту и поражает компрессорную станцию.

«Мы продолжаем КВН», — прокомментировало удар Минобороны.

Об ударе армии России по объекту в Сумах стало известно 21 июля. По информации Минобороны, станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.