Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 21 июля 2026Россия

Россия ударила по ключевому узлу газотранспортной системы Украины

МО: Россия нанесла удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская» на Украине
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России ударила по оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военнослужащие наносили удар по объекту FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» («КВН»).

По информации Минобороны, станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

20 июля армия России ударила по двум портам и судам на Украине. Атаки велись по объектам инфраструктуры в порту Черноморск, а также по двум сухогрузам в порту Одесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    Chanel выпустил набор линеек за 106 тысяч рублей
    Киркорову предрекли деменцию из-за пластических операций
    Президенты двух стран Европы предложили мирный план для Ближнего Востока
    У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута
    Россиян предупредили о новом способе обмана студентов
    В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном
    53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
    Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло
    Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok