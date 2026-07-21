Россия ударила по ключевому узлу газотранспортной системы Украины

МО: Россия нанесла удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская» на Украине

Армия России ударила по оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военнослужащие наносили удар по объекту FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» («КВН»).

По информации Минобороны, станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

20 июля армия России ударила по двум портам и судам на Украине. Атаки велись по объектам инфраструктуры в порту Черноморск, а также по двум сухогрузам в порту Одесса.