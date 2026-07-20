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18:21, 20 июля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление об ударах по портам и судам Украины

Минобороны: ВС России ударили по двум портам и судам Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по двум портам и судам на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Так, атаки велись по объектам инфраструктуры в порту «Черноморск», а также по двум сухогрузам в порту «Одессе». Помимо того, российские военнослужащие поразили два морских судна типа «балкер» и сухогруз, которые осуществляли доставку грузов для ВСУ в порт «Черноморск».

Ранее 20 июля стало известно, что Вооруженные силы России ударили по стоянке с грузовой техникой на Украине. Отмечается, что цели в Днепропетровской области удалось поразить при помощи беспилотников «Герань».

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