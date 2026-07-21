Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 21 июля 2026Бывший СССР

Стали известны цели ударов ВС России по украинским регионам

ВС России атаковали объекты в семи регионах Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России атаковали объекты в семи регионах Украины. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Минувшей ночью российские войска провели комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники, барражирующие снаряды и авиабомбы с УМПК», — говорится в публикации.

Уточняется, что под удар попали Харьков, Одесса, Сумы и Чернигов. Также были атакованы Полтавская, Днепропетровская области и подконтрольная Киеву часть Запорожской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили железнодорожные составы ВСУ. Они перевозили грузы военного назначения в Запорожской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Удар России по ключевому узлу газотранспортной системы Украины попал на видео
    У 13-летнего мальчика произошел инсульт и 19 микроинсультов после падения с батута
    Россиян предупредили о новом способе обмана студентов
    В США усомнились в «хорошем» для Вашингтона завершении войны с Ираном
    53-летняя высокопоставленная чиновница вломилась на чужую яхту и оказалась в тюрьме
    Число жертв землетрясения в Венесуэле резко выросло
    Появились новые подробности по делу о расправе любовника с ушедшей от мужа россиянкой
    Москвичи пережили самую теплую ночь
    В столичном аэропорту пресекли контрабанду украшений на 36 миллионов рублей
    Дозаправку российского «Белого лебедя» показали от первого лица
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok