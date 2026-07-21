Стали известны цели ударов ВС России по украинским регионам

ВС России атаковали объекты в семи регионах Украины

Вооруженные силы России атаковали объекты в семи регионах Украины. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Минувшей ночью российские войска провели комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники, барражирующие снаряды и авиабомбы с УМПК», — говорится в публикации.

Уточняется, что под удар попали Харьков, Одесса, Сумы и Чернигов. Также были атакованы Полтавская, Днепропетровская области и подконтрольная Киеву часть Запорожской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска поразили железнодорожные составы ВСУ. Они перевозили грузы военного назначения в Запорожской области.