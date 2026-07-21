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13:01, 21 июля 2026Россия

Россия ударила по портам Одессы

МО: Россия нанесла удар по портам Одессы
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

Армия России нанесла удар по портам Одессы. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

Как указали в ведомстве, российские военные ударили по местам разгрузки и хранения грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одесса.

Удар наносился высокоточным оружием воздушного базирования, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что армия России атаковала оборудование компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. По информации Минобороны, военнослужащие наносили удар по объекту FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» («КВН»).

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