Мирошник пообещал отдельный ответ России на атаку ВСУ на Москву

Ночью несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке украинских беспилотников. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летело более 400 дронов. Между тем МИД России пообещал отдельный ответ Киеву.

Большая часть беспилотников нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах, 85 аппаратов уничтожено на подлете к столице. Согласно заявлению Министерства обороны, над 16 российскими регионами уничтожен 381 украинский беспилотник.

Жители подмосковного Подольска заметили столб дыма после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Пожар разгорелся рядом с деревней Коледино. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что при атаке на Подмосковье повреждены жилые дома и инфраструктура. По словам чиновника, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Позднее губернатор уточнил, что в результате атаки БПЛА на территории Московской области пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Российский Следственный комитет между тем выпустил сообщение о возбуждении дела о теракте.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Украине пообещали отдельный ответ на атаку на Москву

Об этом высказался посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «400 дронов — это огромная армада, способная закрыть все небо, но наши ПВО ее разобрали. За покушение на столицу будет отдельная благодарность», — заявил он.

Дипломат также заметил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому на полученные от Запада средства нужно продемонстрировать «способность хотя бы к терроризму».

Между тем депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что ударами по складам в Котовске и Электростали Владимир Зеленский выполняет ранее объявленный план о 40-дневной операции против России, подтверждая тем самым его террористическую направленность. Депутат подчеркнул, что после удара по складам маркетплейса необходимо в первую очередь помочь пострадавшим и семьям жертв происшествия. Также он отметил, что вслед за этим Россия даст соразмерный ответ Украине за нападение на гражданскую инфраструктуру.