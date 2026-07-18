Депутат Колесник: Зеленский выполняет план 40-дневной операции против России

Ударами по складам в Котовске и Электростали президент Владимир Зеленский выполняет ранее объявленный план о 40-дневной операции против России, подтверждая тем самым его террористическую направленность, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Глава компании Wildberries Татьяна Ким пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ходе ночной атаки на объекты компании в Котовске и подмосковной Электростали. Об этом российская предпринимательница сообщила в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что после удара по складам маркетплейса необходимо в первую очередь помочь пострадавшим и семьям жертв происшествия. Также он отметил, что вслед за этим Россия даст соразмерный ответ Украине за нападение на гражданскую инфраструктуру.

«Зеленский выполняет план 40-дневной операции против России. Однако ответ на эти террористические акты будет в обратную сторону в полном объеме. Никакие оправдания Зеленскому не помогут: Вооруженные силы Украины ударили по логистическому узлу, где мирные люди перебирают одежду, товары народного потребления», — сказал Колесник.

Ранее стало известно об атаке на логистические комплексы популярного маркетплейса в Котовске и подмосковной Электростали. В результате атаки в Котовске несколько человек пострадали, есть жертвы.