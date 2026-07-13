Рой дронов ВСУ летел на Москву. Откуда их могли запустить и почему они долетают до Подмосковья даже в непогоду

Генерал-майор Попов: Для удара по Московской области ВСУ могли использовать метеозонды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли мощный удар по Московской области. В ходе налета пострадали несколько человек, еще три мирных жителя из Истры стали жертвами атаки.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о ранении пятерых человек — трое пострадавших были из поселка Пионерский и еще двое из Солнечногорска. По словам Воробьева, на местах происшествий работают экстренные и оперативные службы.

Очевидцы ударов ВСУ в подмосковной Истре рассказали, что ранним утром их разбудили звуки взрывов. Над частным сектором быстро поднялся дым — там загорелись крыши нескольких домов.

«Как наш дом тряхнуло — вышла на улицу, услышала, как плачут соседские дети. Жужжание дронов смолкло. Сменилось воем сирен — по Волоколамскому шоссе неслась колонна скорых», — сообщила детали произошедшего местная жительница Светлана.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ходе атаки ВСУ могли использовать метеозонды

Для мощного удара по Московской области, жертвами которого стали несколько человек, ВСУ могли использовать метеозонды. Такое предположение сделал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Он напомнил, что ранее фиксировались случаи, когда даже в условиях плохой погоды небольшие дроны удавалось доставить с помощью воздушных шаров и метеозондов.

Они поднимаются на большую высоту и летят по потоку, потом в каком-то месте противник принимает решение отцепить его. Они отслеживают полет через GPS или по камерам. И там уже дрон летит и наносит удар Владимир Попов заслуженный военный летчик

Попов не исключил, что метеозонды, несущие дроны, сложно заметить в воздухе, так как они практически невидимы для локаторов.

Фото: РИА Новости

В России назвали возможное место запуска дронов ВСУ

Украинские беспилотники, атаковавшие Московскую область, могли быть запущены из Сумской или Черниговской областей. О возможных местах запуска вражеских дронов рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, все «дальние дроны», как правило, запускаются с Украины. Он напомнил, что такие беспилотники способны нести на себе до 40 килограммов взрывчатки.

В России призвали как можно скорее обнаружить и уничтожить все места запуска беспилотников. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил, как вообще некоторые из дронов ВСУ смогли долететь до столичного региона.

Есть на это разные причины. Пытаются обойти [систему противовоздушной обороны (ПВО)], роем идут. Дело в том, что ПВО у нас имеет колоссальный коэффициент полезности, но все равно что-то проходит Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Он также не исключил, что украинские беспилотники могут отдельно завозиться на территорию России контрабандистами. «Завозят дроны по частям, здесь собирают и потом пытаются применить по нашему мирному населению. Надо усиливать проверки на дорогах», — резюмировал парламентарий.