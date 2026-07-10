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09:07, 10 июля 2026Россия

Украина атаковала Юг России. Загорелись нефтеперерабатывающий завод и морской порт, в Таганроге эвакуируют людей

На Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после атаки беспилотников
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Ночью Украина совершила очередную атаку беспилотниками по России. Самые серьезные последствия — в южных регионах.

Так, в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Кроме того, фрагменты беспилотников упали во дворе частного дома и территории одного из предприятий в станице Северская. По предварительной информации, во всех случаях пострадавших нет.

В Таганроге загорелся порт, идет эвакуация жителей

В Таганроге Ростовской области обломки БПЛА привели к пожару в морском порту, его тушат.

Кроме того, осколки дрона упали во дворе частного дома, в другом месте произошло возгорание на крыше административного здания. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет. Позднее в городе объявили оперативную эвакуацию людей, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации после атаки.

Также губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Азове произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. Идет ликвидация пожаров. Кроме того, в Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки был пожар в административном здании, его уже потушили.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Всего, по данным главы области, уничтожено порядка 35 БПЛА в Таганроге и Азове, в Азовском и Матвеево-Курганском районах. При этом на момент публикации беспилотная опасность по Ростовской области сохранялась.

Минобороны России сообщило, что с 20:00 до 7 часов утра 10 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотников. Всего под удар попали 13 российских регионов.

Дроны ВСУ атакуют крупные российские нефтезаводы

6 июля в Ярославле отразили крупнейшую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Ярославский НПЗ — это крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России. Его мощность составляет 15 миллионов тонн в год, он входит в топ-5 НПЗ России.

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В тот же день ВСУ впервые нанесли удар по Омску, который расположен в 2500 километрах от границы. Дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод.

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