Минобороны выпустило заявление о мощной атаке ВСУ на регионы России

МО России: В ночь на 10 июля средства ПВО сбили над регионами России 376 украинских БПЛА

В ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России сотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении, которое выпустило российское Министерство обороны, его цитирует РИА Новости.

По сообщению Минобороны, во время мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под удар попали 13 российских регионов, среди которых Новгородская, Псковская, Ленинградская, Калужская области, Московский регион и Крым. Кроме того, дроны были уничтожены над Азовским морем.

Уточняется, что все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что после ночных атак ВСУ в Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод, а в Ростовской области — порт и два нефтехранилища.