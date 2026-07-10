Хранилища нефтепродуктов и порт загорелись в российском регионе после атаки ВСУ

Губернатор Слюсарь: В Азове под Ростовом-на-Дону загорелись хранилища нефтепродуктов

В Ростовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись хранилища нефтепродуктов и морской порт. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Как рассказал чиновник, два пункта хранения нефтепродуктов загорелись в городе Азов под Ростовом-на-Дону. Порт же загорелся в Таганроге.

«Идет ликвидация пожаров, работают экстренные службы», — сообщил Слюсарь. Он отметил, что при атаке ВСУ никто не пострадал и добавил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов сохраняется.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае — он также возник после атаки ВСУ.