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08:00, 10 июля 2026Россия

В Омске нашли неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

Хоценко: У промышленного узла Омска обнаружен неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

В Омске оперативными службами в районе северного промышленного узла был обнаружен неразорвавшийся снаряд после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом утром 10 июля сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в Telegram-канале.

Специалисты приступили к ликвидации снаряда. Хоценко подчеркнул, что опасности для жителей нет, ситуация находится под контролем.

Губернатор также попросил доверять только официальной информации, а обо всех подозрительных ситуациях сообщать по номеру 112.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Краснодарский край. Возгорание произошло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), а также в Ростовской области загорелись хранилища нефтепродуктов и морской порт.

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