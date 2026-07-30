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14:52, 30 июля 2026 (обновлено: 15:17, 30 июля 2026)Россия

В Совфеде высказались о шансах на санкции Армении против России ради членства в ЕС

Сенатор Джабаров предположил, что Армения не станет вводить санкции против России
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Армения не станет вводить санкции против России ради членства в Европейском союзе (ЕС). Такое предположение сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его высказывание приводит NEWS.ru.

Оценивая шансы на введение санкций, сенатор отметил, что подобное решение будет губительным для властей Армении. Джабаров напомнил, что и Россия, и Армения являются членами ЕАЭС и СНГ. В то же время член Совфеда указал, что Евросоюз провоцирует республику на подобный шаг через Европарламент и «русофобские СМИ».

До этого депутат Европарламента Фернан Картхайзер объявил, что Евросоюз заставит Армению ввести санкции против России. Он подчеркнул, что на Ереван будет оказано сильное давление для введения рестрикций со стороны Брюсселя. Депутат выразил надежду, что страна выдержит внешнее воздействие и начнет «заботиться о собственных интересах».

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