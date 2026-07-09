Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 9 июля 2026Россия

В России заявили о необходимости стратегического подхода в защите НПЗ от дронов

Военный эксперт Коновалов: Для защиты НПЗ от дронов необходим стратегический подход
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак дронов следует применять стратегический подход с разделением страны на секторы со своими системами противовоздушной обороны (ПВО). О необходимости такой меры заявил военный эксперт Иван Коновалов в беседе с Газетой.Ru.

«Необходимо применить стратегический подход, прикрывая не какую-то отдельную местность, хотя в определенных моментах, безусловно, некоторые отдельные точки стоит прикрывать, особенно если они на опасных направлениях. В целом это должно носить стратегический характер по прикрытию целой территории», — отметил аналитик.

Коновалов выделил, что для увеличения безопасности НПЗ нужно прикрывать определенные территории, где находится важный энергетический объект. Он призвал разделить страну на такие сектора, чтобы в каждом из них были собственные системы ПВО и силы противоракетной обороны (ПРО).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в стране совершенствуют меры по защите нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. По его словам, Россия сможет обезопасить себя от продолжения таких рисков, достигнув целей специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине анонсировали баллистические удары по России

    Стало известно об отправке на задание бойца с ограниченной годностью после ранения на СВО

    Расправившийся с семьей супруги бывший российский полицейский задержан

    Появились подробности о готовившей резонансный теракт в Москве россиянке

    На Украине высказались о причастности к подрыву «Северных потоков»

    Заготовленная для подрыва высокопоставленного военного в Москве бомба попала на видео

    Замаскированный мужчина готовил подрыв военного в Москве

    Тренер сборной Италии по лыжным гонкам поддержал решение МОК снять санкции с россиян

    Минобороны России передали Су-30СМ2 и Су-34

    Потребление алкоголя в России вернулось на уровень 1990-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok