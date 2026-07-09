В России заявили о необходимости стратегического подхода в защите НПЗ от дронов

Военный эксперт Коновалов: Для защиты НПЗ от дронов необходим стратегический подход

Для защиты российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак дронов следует применять стратегический подход с разделением страны на секторы со своими системами противовоздушной обороны (ПВО). О необходимости такой меры заявил военный эксперт Иван Коновалов в беседе с Газетой.Ru.

«Необходимо применить стратегический подход, прикрывая не какую-то отдельную местность, хотя в определенных моментах, безусловно, некоторые отдельные точки стоит прикрывать, особенно если они на опасных направлениях. В целом это должно носить стратегический характер по прикрытию целой территории», — отметил аналитик.

Коновалов выделил, что для увеличения безопасности НПЗ нужно прикрывать определенные территории, где находится важный энергетический объект. Он призвал разделить страну на такие сектора, чтобы в каждом из них были собственные системы ПВО и силы противоракетной обороны (ПРО).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в стране совершенствуют меры по защите нефтеперерабатывающих заводов от атак украинских дронов. По его словам, Россия сможет обезопасить себя от продолжения таких рисков, достигнув целей специальной военной операции.