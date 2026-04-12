15:18, 12 апреля 2026Россия

В Кремле высказались о защите нефтяных объектов от атак ВСУ

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россия совершенствует меры по защите нефтеперерабатывающих заводов от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, меры принимаются, они совершенствуются. К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное — сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность», — рассказал Песков.

По его словам, Россия сможет обезопасить себя от продолжения таких рисков, достигнув цели специальной военной операции.

Ранее Песков заявил, что сложный переговорный процесс начнется, когда Российская армия выйдет к границам новых регионов РФ.

    Последние новости

    Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива

    На фоне голосования в Венгрии ставки на поражение Орбана выросли еще больше

    АвтоВАЗ бесплатно установит на пятилетние Lada Granta новое оборудование

    «Сочи» одержал на выезде победу над ЦСКА

    Израиль отреагировал на сожжение чучела Нетаньяху в европейской стране

    Паводки в российском регионе затопили жилые дома

    Заявлявший о ненависти к русским бразильский боец UFC извинился

    В Крыму испекли гигантский кулич

    Российский стоматолог потерял в желудке девятилетней девочки иглу

    Путин проведет переговоры с президентом Индонезии

    Все новости
