В Кремле высказались о защите нефтяных объектов от атак ВСУ

Россия совершенствует меры по защите нефтеперерабатывающих заводов от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Безусловно, меры принимаются, они совершенствуются. К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное — сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность», — рассказал Песков.
По его словам, Россия сможет обезопасить себя от продолжения таких рисков, достигнув цели специальной военной операции.
Ранее Песков заявил, что сложный переговорный процесс начнется, когда Российская армия выйдет к границам новых регионов РФ.