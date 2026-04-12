В Кремле высказались о защите нефтяных объектов от атак ВСУ

Песков: Россия совершенствует меры защиты НПЗ от украинских атак

Россия совершенствует меры по защите нефтеперерабатывающих заводов от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безусловно, меры принимаются, они совершенствуются. К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное — сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность», — рассказал Песков.

По его словам, Россия сможет обезопасить себя от продолжения таких рисков, достигнув цели специальной военной операции.

Ранее Песков заявил, что сложный переговорный процесс начнется, когда Российская армия выйдет к границам новых регионов РФ.