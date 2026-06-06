Еврокомиссия ужесточит выдачу виз гражданам России

Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз гражданам России в 2027 году

Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз гражданам России. Об этом сообщает Euronews.

Новую инициативу планируют представить в 2027 году. Поводом для такого решения стало коллективное письмо 11 стран (Чехии, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции, а также Исландии и Норвегии). В тексте они осудили Францию, Италию и Испанию за то, что те по-прежнему принимают российских туристов. По их мнению, отсутствие единства среди членов Евросоюза снижает дипломатическое давление на Москву и подрывает доверие общества.

«Мы предложим ввести целевые ограничительные визовые меры для дальнейшего реагирования на риски безопасности, возникающие в результате враждебных действий третьих стран», — сказал представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. В 2025 году был введен безвизовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.