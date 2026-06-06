Назван фаворит в финальном матче «Ролан Гаррос» с участием россиянки Андреевой

Мирру Андрееву назвали фаворитом в финале «Ролан Гаррос» с Майей Хвалиньской

Букмекеры назвали фаворита в финальном матче в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За титул поспорят представительница Польши Майя Хвалиньская и россиянка Мирра Андреева. Аналитики считают последнюю явным фаворитом, на ее победу можно поставить с коэффициентом 1,26. Успех польской теннисистки оценивается с коэффициентом 3,90.

По мнению букмекеров, матч не получится долгим. На то, что игра закончится в двух сетах, можно поставить с коэффициентом 1,38.

Встреча пройдет в субботу, 6 июня. Игра начнется в 16:00 по московскому времени. Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема и стала первой россиянкой за пять лет, кому удалось это сделать.