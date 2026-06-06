Карпин оценил дебют игравшего за Англию уроженца Дагестана из МЮ за сборную России

Валерий Карпин назвал дебют Амира Ибрагимова за сборную России нормальным

Главный тренер сборной России оценил игру 18-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, дебютировавшего за национальную команду во встрече против Буркина-Фасо. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, дебют получился нормальным. «В некоторых эпизодах он действовал уверенно, в каких-то недостаточно уверенно», — отметил Карпин.

Товарищеский матч с Буркина-Фасо прошел 6 июня и завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. Ибрагимов вышел на поле на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ибрагимов — уроженец Дагестана. Он выступает за команды системы МЮ, но в основном составе «красных дьяволов» пока не дебютировал. Полузащитник также играл за юношеские сборные Англии.