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09:13, 6 июня 2026Спорт

Карпин оценил дебют игравшего за Англию уроженца Дагестана из МЮ за сборную России

Валерий Карпин назвал дебют Амира Ибрагимова за сборную России нормальным
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный тренер сборной России оценил игру 18-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова, дебютировавшего за национальную команду во встрече против Буркина-Фасо. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, дебют получился нормальным. «В некоторых эпизодах он действовал уверенно, в каких-то недостаточно уверенно», — отметил Карпин.

Товарищеский матч с Буркина-Фасо прошел 6 июня и завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. Ибрагимов вышел на поле на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ибрагимов — уроженец Дагестана. Он выступает за команды системы МЮ, но в основном составе «красных дьяволов» пока не дебютировал. Полузащитник также играл за юношеские сборные Англии.

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