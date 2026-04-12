14:22, 12 апреля 2026

Песков назвал точку отсчета очень сложных переговоров с Украиной

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Украинская делегация во время мирных переговоров между Россией и Украиной. Фото: Murad Sezer / Reuters

Когда Российская армия выйдет к границам новых регионов РФ, начнется сложный переговорный процесс. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова передают «Вести».

Автор информационной службы «Вестей» Павел Зарубин задал представителю Кремля вопрос о перспективах устойчивого мира после того, как Вооруженные силы (ВС) РФ выйдут на границы донецкого региона.

«В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, в процессе длительных переговоров предстоит определить все детали урегулирования конфликта с украинской стороной.

Наряду с этим Песков заявил, что территориальные разногласия России и Украины заключаются в считаных километрах. Он также добавил, Российская армия продвигается вперед.

Представитель Кремля также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский должен набраться смелости для заключения мира с Россией. Пока он этого не сделает, спецоперация будет продолжаться.

