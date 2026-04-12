Зеленскому посоветовали набраться смелости для заключения мира с Россией

Песков: Зеленский должен набраться смелости для заключения мира с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский должен набраться смелости для заключения мира с Россией. Пока он этого не сделает, спецоперация будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков, передает информационная служба «Вести».

Как подчеркнул представитель Кремля, России нужен устойчивый мир, который может наступить, когда будут обеспечены ее интересы, а также когда будут достигнуты цели, которые ставились с самого начала.

«Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло. До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться», — сказал Песков.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. «В связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — отмечалось в заявлении.

Зеленский же заявил, что Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия. Однако 11 апреля стало известно, что Украина нарушила пасхальное перемирие. ВСУ ударили беспилотными летательными аппаратами по Новой Каховке Херсонской области.