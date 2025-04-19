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21:23, 19 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский выразил готовность действовать зеркально после объявления пасхального перемирия

Зеленский: Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Киев готов действовать зеркально по вопросу пасхального перемирия, которое объявил российский лидер Владимир Путин, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Если Россия внезапно готова действительно приобщиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов», — говорится в публикации.

Зеленский добавил, что «если полная тишина действительно воцарится», то Украина предложит продлить перемирие и по окончании пасхальных суток 20 апреля. По словам политика, ответ на предложение «покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия». «Тридцать дней могут дать миру шанс», — подчеркнул украинский президент.

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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