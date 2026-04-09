Россия
22:11, 9 апреля 2026

Путин объявил пасхальное перемирие

Марина Совина (ночной редактор)

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — уточняется в заявлении.

Отмечается, что РФ исходит из того, что Украина последует ее примеру. Войскам при этом поручено быть готовыми пресечь возможные провокации и агрессивные действия противника.

Ранее о пасхальном перемирии высказался президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер заверил, что Киев готов к прекращению огня на Пасху.

    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие

    Российский игрок НХЛ рассказал об отрицательных сторонах жизни в Америке

    Раскрыт возможный срок для задержанного в Москве журналиста «Новой газеты»

    Трамп сделал заявление об Иране

    Стармер пожаловался на Путина и Трампа

    В стране НАТО задумались о выходе из альянса

    В России запретят дешевые шины для автомобилей

    В Европе раскритиковали «театр» Зеленского

    В Германии оценили риск захвата Россией Европы

    В Чехии сравнили ущерб для НАТО от Путина и Трампа

    Все новости
