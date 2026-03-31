«Очередные уловки». Зеленский заговорил о пасхальном перемирии. Как на это отреагировали в Москве?

Песков о предложении Зеленского: России нужно не перемирие, а мир на Украине

Киев в случае предложения со стороны Москвы готов к пасхальному перемирию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом, отметил украинский лидер, «люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и завершении войны на всю жизнь, а не на несколько дней». «Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом», — добавил политик.

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия вряд ли будет использовать паузу для перегруппировки сил, так как за несколько дней существенно изменить ситуацию на фронте, по его мнению, невозможно.

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о пасхальном перемирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера о готовности Киева к пасхальному перемирию. По его словам, в Кремле не видят четкой инициативы в словах Зеленского.

«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по "пасхальному перемирию" мы не увидели», — сказал он.

При этом, по словам пресс-секретаря российского лидера, Вооруженные силы страны продолжают наступать по всей линии фронта, в то время как Киеву нужно «хоть какое» перемирие.

Вместе с тем Песков призвал Зеленского «взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», так как «позже это решение придется принимать более дорогой ценой».

В Совфеде не восприняли всерьез слова Зеленского

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова украинского лидера о пасхальном перемирии, назвал их несерьезными.

Последние годы научили нас на эти громкие броские заявления Зеленского реагировать очень осторожно. Поэтому я не вполне верю в степень серьезности этих предложений Григорий Карасин сенатор

По мнению российского политика, со стороны Киева это могут быть «очередные какие-то уловки для того, чтобы получить временное преимущество». «К кому он обращает эти заявления и в какой форме — это его дело. Но особого доверия этим заявлением Зеленского у нас нет», — заключил сенатор.