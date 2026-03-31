14:01, 31 марта 2026Россия

В Кремле отметили продвижение ВС России вперед по всей линии фронта

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Карпухин / POOL / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступать по всей линии фронта, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, — указал представитель Кремля, — свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед», — отметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что успехи российских войск являются причиной отчаянных попыток киевского режима выйти на перемирие.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Украина планировала лишить Россию доходов от нефти, атаковав Ленобласть. Он также сообщил, что, вероятно, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия открыли свое воздушное пространство, откуда летят украинские дроны.

