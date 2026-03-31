Названа вероятная цель атак ВСУ на Ленобласть

Украина, атакуя Ленобласть, хочет лишить Россию доходов от нефти. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит NEWS.ru.
«Через Усть-Лугу идет львиная доля поставок наших углеводородов, а также из Приморска. Киев пытается лишить Москву прибыли от продажи нефти. Вот и [президент Украины] Владимир Зеленский старается», — пояснил он.
Военный эксперт также заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Финляндия вероятно открыли свое воздушное пространство, откуда летят украинские беспилотники.
ВСУ несколько дней подряд атакуют Ленобласть дронами. Неоднократным атакам подвергались ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга. Из-за этого терминалы приостанавливали отгрузку сырой нефти и топлива, экспорт российской нефти снижался.