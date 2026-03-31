Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 31 марта 2026Россия

Названа вероятная цель атак ВСУ на Ленобласть

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Украина, атакуя Ленобласть, хочет лишить Россию доходов от нефти. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Через Усть-Лугу идет львиная доля поставок наших углеводородов, а также из Приморска. Киев пытается лишить Москву прибыли от продажи нефти. Вот и [президент Украины] Владимир Зеленский старается», — пояснил он.

Военный эксперт также заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Финляндия вероятно открыли свое воздушное пространство, откуда летят украинские беспилотники.

ВСУ несколько дней подряд атакуют Ленобласть дронами. Неоднократным атакам подвергались ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга. Из-за этого терминалы приостанавливали отгрузку сырой нефти и топлива, экспорт российской нефти снижался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам объяснили рассылку писем из Реестра воинского учета от «Госуслуг»

    ФСБ показала видео с места ликвидации украинского агента в Подмосковье

    Европу призвали готовиться к затяжному энергокризису из-за войны в Иране

    Автоледи чудом не угробила во время тест-драйва пять детей

    Косметолог высказалась о новой внешности Прилучного словами «полный фарш»

    Путин провел разговор с иностранным лидером

    В России захотели разрешить записывать мертвого отцом ребенка при одном условии

    Дачников призвали срочно рассадить друг от друга некоторые культуры

    Зендея пообещала исчезнуть с экранов

    В США рекордно подорожал бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok