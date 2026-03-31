Названа вероятная цель атак ВСУ на Ленобласть

Дандыкин: Украина атаками на Ленобласть хочет лишить Россию доходов от нефти

Украина, атакуя Ленобласть, хочет лишить Россию доходов от нефти. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит NEWS.ru.

«Через Усть-Лугу идет львиная доля поставок наших углеводородов, а также из Приморска. Киев пытается лишить Москву прибыли от продажи нефти. Вот и [президент Украины] Владимир Зеленский старается», — пояснил он.

Военный эксперт также заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Финляндия вероятно открыли свое воздушное пространство, откуда летят украинские беспилотники.

ВСУ несколько дней подряд атакуют Ленобласть дронами. Неоднократным атакам подвергались ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга. Из-за этого терминалы приостанавливали отгрузку сырой нефти и топлива, экспорт российской нефти снижался.