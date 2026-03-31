Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о последствиях новой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион.
Он отметил, что к шести утра над Ленобластью уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), продолжается отражение атаки в Кингисеппском и Выборгском районах.
«Есть повреждения в порту Усть-Луга (один из крупнейших нефтеналивных портов Балтики — прим. «Ленты.ру»). В поселке Молодцово Кировского района в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в трех жилых домах (всего до 30 квартир), двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, находящемся на капитальном ремонте. (...) Также устранены возгорания в районе гаражей и котельной», — написал глава региона.
Также Дрозденко сообщил, что в результате атаки на регион три человека получили ранения, в том числе двое детей.
Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет
Он уточнил, что пострадавшие — жители поселка Молодцово Кировского района. Им оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга.
Telegram-канал Shot заявил, что для атаки на российский регион ВСУ запускали БПЛА через Прибалтику.
Беспилотники запускали через Прибалтику. Литва, Латвия и Эстония открыли небо и коридор для украинских беспилотников, которые атакуют российские регионы
Проект «Два майора» предположил, что украинские военные использовали для атаки по портовой инфраструктуре Ленобласти небо над странами НАТО.
«Противник, по всей видимости, снова использовал воздушное пространство сопредельных стран для прохода БПЛА», — говорится в публикации.
По данным Shot, ВСУ могли применить дроны FP-1 с дальностью полета около 1200 километров, а длиной — 3,5 метра.
Министерство обороны России проинформировало, что в ночь на 31 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 92 БПЛА.
В Минобороны уточнили, что речь идет о Ленинградской, Ростовской, Смоленской, Калужской, Тверской, Московской областях и столице. Все беспилотники были самолетного типа.
Как отметил Shot, ВСУ семь дней подряд атакуют Ленобласть дронами. Украинские военные неоднократно атаковали ключевые нефтеналивные порты России: Приморск и Усть-Луга. Из-за этого терминалы приостанавливали отгрузку сырой нефти и топлива, экспорт российской нефти снижался.