08:33, 31 марта 2026

Стало известно о возможном использовании ВСУ неба над НАТО для новой атаки по Ленобласти

Марк Леонов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать небо над странами НАТО при новой атаке по портовой инфраструктуре Ленобласти. Об этой возможности стало известно из публикации проекта «Два майора».

Как сообщалось ранее, Усть-Луга, один из крупнейших нефтеналивных портов Балтики, вновь подвергся атаке ВСУ и получил новые повреждения. Три человека в Ленобласти получили ранения, среди них — двое детей.

«Противник, по всей видимости, снова использовал воздушное пространство сопредельных стран для прохода БПЛА», — обвинили в «Двух майорах» ВСУ в пролете через страны НАТО.

Как ранее заявлял военный эксперт Василий Дандыкин, Россия может начать вести боевые действия в зоне Североатлантического альянса — сбивать украинские дроны в небе над входящими в НАТО странами Балтии. По словам Дандыкина, у России есть такое право, так как Украина использует воздушное пространство указанных стран для атак по промышленности страны.

